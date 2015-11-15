LA RUBRICA SARA AGGIORNATA OGNI 15 GGFILETTO ALL’ UVALa cottura della carne con la frutta è in grado di regalarci spesso degli ottimi secondi piatti, gustosi e dal sapore molto ricco. Oggi vi propongo...

La cottura della carne con la frutta è in grado di regalarci spesso degli ottimi secondi piatti, gustosi e dal sapore molto ricco. Oggi vi propongo una ricetta di questo stampo, presentando un piatto perfetto per la stagione autunnale: il Filetto all’Uva.

Ingredienti Filetto all’Uva per 4 persone

8 fette di filetto di manzo

1 cipolla rossa

500g di uva

Mezzo cucchiaino di zucchero

40 ml di aceto di mele

Olio extra vergine di oliva

Timo qb

Laviamo l’uva e tagliamo a metà gli acini.

Affettiamo la cipolla finemente.

In un tegame rosoliamo il filetto con un filo d’olio, cuocendolo due minuti per lato.

Salare la carne e tenerla in caldo riponendola in carta d’alluminio.

Nello stesso tegame con il fondo di cottura del filetto rosoliamo la cipolla e gli acini d’uva, aggiungiamo un pizzico di sale, lo zucchero e infine sfumiamo con mezzo bicchiere di aceto di mele. Aggiungiamo qualche rametto di timo fresco e continuare la cottura finche l’aceto non sarà evaporato.

Ripasseremo la carne in questo intingolo fruttato lasciando insaporire bene il filetto per qualche minuto, infine, serviremo il tutto ben caldo.

Per questo piatto vi propongo in abbinamento un Brunello di Montalcino, un vino di buon corpo e che mantiene una certa presenza tannica che andrà a bilanciare al palato la dolcezza, la succulenza e la morbidezza di questo piatto.

