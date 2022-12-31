Titolo: FIMAA CONFCOMMERCIO Catania fanno visita ai bambini del Reparto di Oncoematologia pediatrica del policlinico G.RODOLICO.Quest'anno FIMAA Confcommercio hanno voluto incontrare presso i locali d...

Titolo: FIMAA CONFCOMMERCIO Catania fanno visita ai bambini del Reparto di Oncoematologia pediatrica del policlinico G.RODOLICO.

Quest'anno FIMAA Confcommercio hanno voluto incontrare presso i locali dell' azienda ospedaliera universitaria policlinico " G. RODOLICO" i bambini del reparto di Oncoematologia pediatrica per esternare l'affetto e la vicinanza di tutti i facenti parte all'associazione e per consegnare dei doni.

I vertici delle due associazioni con in primis il Presidente di Confcommercio Catania dott. PIETRO AGEN, il Presidente FIMAA Catania MARCO PERRUZZO, il Consigliere nazionale FIMAA NINO NICOLOSI ed il presidente di CONFCOMMERCIO PATERNÒ, RAGALNA e S.M DI LICODIA nonché associato FIMAA FRANCESCO FARO, sono stati ricevuti dal PROF. ANDREA DI CATALDO che ringrazia gli intervenuti a questo momento di spensieratezza per i piccoli degenti e per i familiari.

A tal proposito i presenti aggiungono:

Dott. PIETRO AGEN: un momento di grande intensità, l'incontro con i bambini ed i giovani del reparto di Oncoematologia pediatrica del policlinico per la consegna dei regali Natalizi della FIMAA CONFCOMMERCIO. Un grazie di cuore al PROF. DI CATALDO ed ai suoi collaboratori per l'accoglienza ed ai genitori ed ai bambini per i sorrisi che ci hanno riservato.

MARCO PERRUZZO:

Abbiamo vissuto un momento di grande intensità incontrando i bambini ed i ragazzi del reparto di Oncoematologia pediatrica del policlinico per la consegna dei regali Natalizi della FIMAA CONFCOMMERCIO, un ringraziamento di cuore va al PROF. DI CATALDO e ai suoi collaboratori per l'accoglienza, ai genitori ed ai bambini per i sorrisi che ci hanno riservato! Sicuramente ripeteremo questa esperienza, nella speranza di riuscire a coinvolgere a donare quante più persone possibile in modo da supportare anche altre realta' che necessitano del nostro aiuto.

FRANCESCO FARO:

Ringrazio in primis il PROF. ANDREA DI CATALDO ed il suo STAFF per averci dato la possibilità di vivere un esperienza di grande emozione e ringrazio i bambini per i loro sorrisi stupendi che ci hanno donato ed i loro familiari presenti per averci dato la gioia di stare qualche minuto con i loro figli che sono delle creature eccezionali, invito tutti ( associazioni,liberi professionisti, utenti privati ecc) ad organizzarsi sempre di più per regalare momenti come questi che abbiamo vissuto noi a chi veramente ne ha di bisogno, basta poco.

Faccio un caloroso augurio di una pronta guarigione a tutti degenti e un sereno rientro a casa.

Nel contempo faccio i migliori auguri di buon 2023 a tutti i commercianti ed artigiani del mio territorio di competenza

PATERNÒ RAGALNA e S.M DI LICODIA.