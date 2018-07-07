Findus richiama minestrone surgelato per potenziale presenza di Listeria monocytogenes

Findus ha comunicato che sta conducendo un richiamo volontario, in via del tutto precauzionale, di alcuni prodotti ‘Minestrone’ del produttore belga GREENYARD N.V.. La decisione, è stata presa a seguito della segnalazione del fornitore Greenyard (lo stesso che oggi ha richiamato dei prodotti surgelati venduti da Lidl), della potenziale contaminazione da Listeria di una partita di fagiolini, utilizzati in minima parte all’interno dei prodotti oggetto del richiamo”.

I lotti richiamati sono:

Minestrone Tradizione 1 KG (lotto L7311, L7251, L7308, L7310, L7334);

Minestrone Tradizione 400g (L7327, L7326, L7304 e L7303);

Minestrone Leggeramente Sapori Orientali 600g (L7257, L7292, L7318, L8011)

Minestrone Leggeramente Bontà di semi 600g (L7306).

La Listeria monocytogenes può essere una causa di gravi malattie allo stomaco/intestino (listeriosi) e sintomi simili a un’infezione influenzale. Per alcuni tipi di individui (donne incinte, bambini piccoli, anziani e soggetti immunodepressi) la malattia può degenerare in forme anche molto gravi.

A causa di tale rischio per la salute, i consumatori devono prestare molta attenzione a questo richiamo e non mangiare i prodotti sopra indicati. Findus tiene a precisare che la categoria dei prodotti oggetto del richiamo “prevede il consumo solo previa cottura, come chiaramente indicato sulle confezioni.

La cottura del prodotto annulla ogni potenziale rischio per la salute”, sottolinea la società. Tutti gli altri surgelati venduti da Findus Italia, non sono interessati dal richiamo.