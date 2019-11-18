FINO A DICEMBRE, AMBULATORI DI VACCINAZIONE APERTI ANCHE IL POMERIGGIO
Insieme alla campagna di vaccinazione antinfluenzale l’Asp di Catania, tramite il Dipartimento di Prevenzione, rilancia l’azione per migliorare le coperture vaccinali della popolazione del territorio...
Insieme alla campagna di vaccinazione antinfluenzale l’Asp di Catania, tramite il Dipartimento di Prevenzione, rilancia l’azione per migliorare le coperture vaccinali della popolazione del territorio provinciale e dare continuità alle azioni intraprese lo scorso anno relative al contenimento dell’epidemia di morbillo che ha interessato la regione.
Fino al mese di dicembre, i principali ambulatori di vaccinazione – uno per ogni Distretto sanitario e due per la Città di Catania – saranno aperti anche nelle ore pomeridiane, così come indicato nella scheda allegata.
ORARIO
MERCOLEDÌ
Dal 09 ottobre al11 dicembre ore 15:00 – 17:30
Tali attività si aggiungono alle normali aperture degli ambulatori di vaccinazione.
Sul sito www.aspct.it/dipartimento-di-prevenzione sono pubblicati le sedi e gli orari di apertura al pubblico degli ambulatori vaccinazione.
Per informazioni sulle vaccinazioni telefonare allo 095.2540104 (da lunedì a venerdì, ore 8.30-12.30).