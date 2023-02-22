FINO A VENERDI CHIUSO SVINCOLO ZONA INDUSTRIALE NORD, PER LAVORI DI RIPAVIMENTAZIONE

A partire da domani, mercoledì 22 febbraio, e fino a venerdì 24 febbraio, saranno eseguiti i lavori di rifacimento della pavimentazione allo svincolo “Zona Industriale Nord”.Le rampe interessate dalle...

A partire da domani, mercoledì 22 febbraio, e fino a venerdì 24 febbraio, saranno eseguiti i lavori di rifacimento della pavimentazione allo svincolo “Zona Industriale Nord”.

Le rampe interessate dalle lavorazioni saranno tre su quattro, ovvero la rampa normalmente utilizzata dai veicoli provenienti da Messina e diretti alla Zona Industriale, quella normalmente utilizzata dai i veicoli provenienti da Siracusa e diretti alla Zona Industriale e quella normalmente utilizzata dai veicoli provenienti dalla Zona Industriale e diretti a Siracusa.

In tutti i casi, il percorso alternativo sarà garantito dallo svincolo Asse dei Servizi.

Rimarrà invece fruibile la rampa in direzione Messina per i veicoli provenienti dalla Zona Industriale.