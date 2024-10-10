FIOCCO ROSA IN AUTOSTRADA: BIMBA NASCE SULLA MILANO-VENEZIA, MAMMA E NEONATA STANNO BENE
Ieri mattina alle ore 7.30 da una colonnina SoS dell’autostrada A/4 Milano-Venezia, all’altezza di Monza, è giunta al N.U.E del Centro Operativo Autostradale di Novate Milanese (MI) una richiesta di soccorso ed emergenza da parte di un cittadino che si limitava ad urlare “”Bambino Bambino“” mentre in sottofondo si sentivano urla femminili.
Veniva subito allertata la pattuglia in servizio di vigilanza stradale della sezione di milano, che in pochi minuti individuava un veicolo fermo in prossimità della colonnina SoS segnalata.
Gli Agenti, che credevano di intervenire su un’emergenza sanitaria per un bambino in difficoltà, trovavano sul posto uno scenario completamente diverso: una donna stava partorendo la propria bambina.
Sono stati momenti di grande concitazione, ma con un lieto fine: è venuta alla luce una bellissima bimba.
Nel frattempo l’ambulanza del 118 intervenuta, viste le buone condizioni della puerpera e della neonata, le trasportava all’ospedale più vicino.
Gli operatori hanno poi appurato che la gestante e il proprio padre, alle prime avvisaglie di travaglio, erano partiti da Verona per recarsi in una clinica svizzera dove partorire ma, a quanto pare, la piccola aveva fretta e non ha permesso alla mamma di andare oltre confine!!!
I due poliziotti, in mattinata, hanno raggiunto la donna per accertarsi che la donna e la sua bimba godessero di buona salute ed augurare loro “Buona Vita” da parte di tutta la Polizia di Stato.