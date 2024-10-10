FIOCCO ROSA IN AUTOSTRADA: BIMBA NASCE SULLA MILANO-VENEZIA, MAMMA E NEONATA STANNO BENE

Ieri mattina alle ore 7.30 da una co­lon­ni­na SoS del­l’au­to­stra­da A/​4 Mi­la­no-Ve­ne­zia, al­l’al­tez­za di Mon­za, è giun­ta al N.U.E del Cen­tro Ope­ra­ti­vo Au­to­stra­da­le di No­va­te Mi­l...

Ieri mattina alle ore 7.30 da una co­lon­ni­na SoS del­l’au­to­stra­da A/​4 Mi­la­no-Ve­ne­zia, al­l’al­tez­za di Mon­za, è giun­ta al N.U.E del Cen­tro Ope­ra­ti­vo Au­to­stra­da­le di No­va­te Mi­la­ne­se (MI) una ri­chie­sta di soc­cor­so ed emer­gen­za da par­te di un cit­ta­di­no che si li­mi­ta­va ad ur­la­re “”Bam­bi­no Bam­bi­no“” men­tre in sot­to­fon­do si sen­ti­va­no urla fem­mi­ni­li.

Ve­ni­va su­bi­to al­ler­ta­ta la pat­tu­glia in ser­vi­zio di vi­gi­lan­za stra­da­le del­la se­zio­ne di mi­la­no, che in po­chi mi­nu­ti in­di­vi­dua­va un vei­co­lo fer­mo in pros­si­mi­tà del­la co­lon­ni­na SoS se­gna­la­ta.

Gli Agen­ti, che cre­de­va­no di in­ter­ve­ni­re su un’e­mer­gen­za sa­ni­ta­ria per un bam­bi­no in dif­fi­col­tà, tro­va­va­no sul po­sto uno sce­na­rio com­ple­ta­men­te di­ver­so: una don­na sta­va par­to­ren­do la pro­pria bam­bi­na.

Sono sta­ti mo­men­ti di gran­de con­ci­ta­zio­ne, ma con un lie­to fine: è ve­nu­ta alla luce una bel­lis­si­ma bim­ba.

Nel frat­tem­po l’am­bu­lan­za del 118 in­ter­ve­nu­ta, vi­ste le buo­ne con­di­zio­ni del­la puer­pe­ra e del­la neo­na­ta, le tra­spor­ta­va al­l’o­spe­da­le più vi­ci­no.

Gli ope­ra­to­ri han­no poi ap­pu­ra­to che la ge­stan­te e il pro­prio pa­dre, alle pri­me av­vi­sa­glie di tra­va­glio, era­no par­ti­ti da Ve­ro­na per re­car­si in una cli­ni­ca sviz­ze­ra dove par­to­ri­re ma, a quan­to pare, la pic­co­la ave­va fret­ta e non ha per­mes­so alla mam­ma di an­da­re ol­tre con­fi­ne!!!

I due po­li­ziot­ti, in mat­ti­na­ta, han­no rag­giun­to la don­na per ac­cer­tar­si che la don­na e la sua bim­ba go­des­se­ro di buo­na sa­lu­te ed au­gu­ra­re loro “Buo­na Vita” da par­te di tut­ta la Po­li­zia di Sta­to.