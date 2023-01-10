FIORELLO E BIGGIO SVELANO NUMERO MARCUZZI IN DIRETTA, LA CONDUTTRICE INONDATA DI MESSAGGI

Fiorello e Fabrizio Biggio non sono ancora tornati su Rai2 dopo la pausa festiva ma già creano scompiglio. I due stamattina hanno inquadrato il numero di cellulare di Alessia Marcuzzi in diretta su In...

Fiorello e Fabrizio Biggio non sono ancora tornati su Rai2 dopo la pausa festiva ma già creano scompiglio. I due stamattina hanno inquadrato il numero di cellulare di Alessia Marcuzzi in diretta su Instagram e la conduttrice, che stasera esordisce su Rai2 con 'Boomerissima', è stata subissata di chiamate e messaggi.

I due, che da ieri sono tornati alle dirette mattutine su Instagram in attesa del ritorno su Rai2 con 'Viva Rai2' da lunedì prossimo alle 7.15, erano pronti a chiamare la conduttrice per promuovere appunto il suo nuovo programma ma, mentre Biggio (che ha sposato una cugina di Alessia Marcuzzi) lanciava la telefonata, Fiorello inquadrava lo schermo del telefono, dove sotto al nome compariva anche il numero.

Sono bastati pochi secondi perché la conduttrice venisse inondata di messaggi e telefonate dei fan.

"Abbiamo fatto un danno, ora dovrà cambiare numero", ha sottolineato preoccupato Fiorello mentre la Marcuzzi cominciava a pubblicare sulla storie di Instagram i messaggi dei fan.

Laconico il messaggio della moglie di Biggio, letto in diretta: "Sei un cretino".