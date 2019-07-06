FIRENZE, AFFETTA DA SCLEROSI MULTIPLA E CON UN FIGLIO: L'AZIENDA LA LICENZIA DOPO 6 MESI DI MALATTIA

Mobilitazione della Filcams Cgil in difesa di una lavoratrice, gravemente ammalata, licenziata dalla catena di supermercati."Una donna, dipendente di Eurospin Tirrenica a Vinci, invalida, assunta come...

Mobilitazione della Filcams Cgil in difesa di una lavoratrice, gravemente ammalata, licenziata dalla catena di supermercati.

"Una donna, dipendente di Eurospin Tirrenica a Vinci, invalida, assunta come categoria protetta e con un figlio, è stata licenziata - si legge in una nota del sindacato.

Il motivo? In seguito all’aggravamento della sua patologia in base alla quale era stata assunta come categoria protetta, la lavoratrice ha dovuto effettuare terapia salvavita e ha superato il limite di sei mesi di malattia previsti dal contratto".

“Questo caso è inaccettabile e grave - si legge ancora nella nota.

La lavoratrice avrebbe dovuto essere informata dall'azienda che aveva la possibilità di chiedere dodici mesi di aspettativa non retribuita.

C’è un pericoloso imbarbarimento della società: sempre più spesso le lavoratrici e i lavoratori sono utilizzati come ‘merce’, e non si guarda più in faccia a nessuno, nemmeno alle persone più deboli e svantaggiate.

Pertanto quanto prima decideremo e renderemo pubbliche tutte le iniziative che saranno messe in campo la prossima settimana per tutelare e difendere i diritti della lavoratrice da noi rappresentata”.