FIRENZE, MULTATO IN BICI: “MEGLIO LA MULTA E NON A CASA CON MOGLIE E FIGLIE”

L’hanno fermato lungo via Bolognese, sulle colline di Firenze, mentre pedalava sulla sua bici da corsa in completo da ciclista. Quando i poliziotti gli hanno chiesto spiegazioni, ha allargato le braccia e ha confessato: “Sono scappato, non ne potevo più di discutere con mia moglie e le mie figlie.

Meglio la multa che tornare a casa”. E’ accaduto due giorni fa durante i controlli sulle misure anti contagio.

L’uomo, residente nella zona dell’Isolotto, aveva percorso diversi chilometri per raggiungere via Bolognese e allontanarsi dalla città.

Ascoltata la singolare giustificazione, i poliziotti non hanno potuto far altro che multarlo, intimandogli poi di tornare a casa.