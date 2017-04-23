FITNESS DAY 2017 : IL 28 MAGGIO LA KERMESS DEL FITNESS

Dodici palchi, quattro presenters internazionali , quaranta istruttori , ottanta ore di lezioni, 32.000 mq di spazio allestito per l’occasione. Sono questi i numeri del Fitness day 2017 , giunto alla...

Dodici palchi, quattro presenters internazionali , quaranta istruttori , ottanta ore di lezioni, 32.000 mq di spazio allestito per l’occasione. Sono questi i numeri del Fitness day 2017 , giunto alla sesta edizione, in programma domenica 28 maggio al Lido Jolly di Catania. Sul palco principale 4 special guests per accontentare le richieste di tutti i partecipanti: Jairo Junior, Vincenzo Mazzarella, Elisabetta Cinelli e Davide Impallomeni. La kermesse del fitness d’autore sarà accompagnata dagli istruttori siciliani che come ogni anno proporranno le discipline in grado di trascinare i partecipanti nel vortice del sano divertmento : Step , Tonificazione, Walking, Fit boxe, Cross cardio, Zumba, Indoor Cycling, Kangoo Jump, Piloxing, Super Jump , SpideRap) , le discipline olistiche (Pilates, Yoga,), Arrampicata sportiva, Arti marziali e Hip Hop.

Uno staff straordinario è riuscito a coinvolgere le maggiori federazioni del settore e i principali centri sportivi dell’hinterland catanese: “Stiamo lavorando per rendere questa sesta edizione ancora più ricca,- dice Carmen di Dio , organizzatrice dell’evento- per rispondere alle tante richieste che ci giungono dai frequentatori dei centri sportivi e speriamo di essere davvero in tanti per condividere un evento che nel tempo è diventato il leitmotiv del fitness di qualità ”. Quest’anno iscriversi sarà ancora più semplice, basta consultare il sito www.fitnessdayct.it. Il Fitness Day 2017 si preannuncia ricco di emozioni, le più semplici forse ma di certo quelle che lasciano il segno.