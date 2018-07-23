FIUMEFREDDO DI SICILIA: VIOLA I DOMICILIARI PER ANDARE A MARE
FIUMEFREDDO DI SICILIA: VIOLA I DOMICILIARI PER ANDARE A MARE
A cura di Redazione
23 luglio 2018 14:39
I carabinieri della Stazione di Fiumefreddo di Sicilia han arrestato nella flagranza il 36enne catanese Giuseppe Mansueto, poiché ritenuto responsabile della violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.
Il sorvegliato è stato fermato dalla pattuglia ad un posto di controllo in località Marina di Cottone mentre, alla guida della propria Fiat Punto, condotta senza patente poiché sospesa al momento della irrogazione della misura preventiva, tornava da una giornata passata al mare con i propri familiari.
L’arrestato, in attesa della direttissima, è stato relegato agli arresti domiciliari.