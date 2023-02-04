FIUMEFREDDO, SCONTRO TRA TRE AUTO, SEI FERITI

Grave incidente stradale ieri sera, 02 Febbraio 2023 a Fiumefreddo.Per cause al vaglio da parte dell'autorità si è verificato un violento scontro che ha coinvolto tre autovetture.Pesante il bilancio c...

Grave incidente stradale ieri sera, 02 Febbraio 2023 a Fiumefreddo.

Per cause al vaglio da parte dell'autorità si è verificato un violento scontro che ha coinvolto tre autovetture.

Pesante il bilancio con sei persone rimaste ferite nello scontro, di cui uno in codice rosso.

Sul posto sono intervenuti quattro ambulanze del 118 ed i Vigili del Fuoco che hanno estratto la conducente di uno dei mezzi coinvolti nel sinistro che era rimasta incastrata nell’abitacolo.

Successivamente è stata condotta dal 118, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro.

Gli altri 5 feriti, sono stati trasportati presso vari ospedali per gli accertamenti e le cure del caso.

I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro, ricostruendo la dinamica.