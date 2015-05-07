Fiumi di parole: mentre si parla, ripulito un tabaccaio

Banda del buco in azione in piazza Indipendenza

95047.it Non bastano le prese di posizione. Ed anche la buona volontà finisce col fare il solletico a balordi che non ne sbagliano una. La notte scorsa, i soliti ignoti di turno sono entrati in azione in un tabaccaio di piazza Indipendenza: hanno fatto tutto in assoluta calma. Ovvero, entrando prima in uno studio medico e poi da lì perforando la parete attigua e ripulendo delle stecche di sigarette l’esercizio. Il danno è di qualche migliaio di euro.

Sul fatto, indagano i carabinieri.