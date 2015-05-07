Fiumi di parole: mentre si parla, ripulito un tabaccaio
Banda del buco in azione in piazza Indipendenza
A cura di Redazione
07 maggio 2015 23:42
95047.it Non bastano le prese di posizione. Ed anche la buona volontà finisce col fare il solletico a balordi che non ne sbagliano una. La notte scorsa, i soliti ignoti di turno sono entrati in azione in un tabaccaio di piazza Indipendenza: hanno fatto tutto in assoluta calma. Ovvero, entrando prima in uno studio medico e poi da lì perforando la parete attigua e ripulendo delle stecche di sigarette l’esercizio.
Il danno è di qualche migliaio di euro.
Sul fatto, indagano i carabinieri.