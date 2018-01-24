FLORIDIA: Tragedia familiare, muore a 4 anni soffocato da un boccone di pasta

Un bimbo di 4 anni è morto per soffocamento a causa di un boccone di cibo. Una tragedia avvenuta nell'abitazione di Floridia.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, che indagano sulla vicenda, è stata la madre a dare l'allarme dopo aver visto il figlio sentirsi male mentre mangiava.

E' arrivata l'ambulanza del 118 che ha provveduto al trasporto del piccolo fino alla zona di atterraggio dell'elisoccorso, ma non c'è stato nulla da fare: il cuore del bambino si era ormai fermato.

La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per ricostruire gli ultimi istanti di vita della vittima. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei genitori, in particolare quella della madre