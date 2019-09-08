FOGGIA: BAMBINA TRAVESTITA DA SAMARA RISCHIA IL PESTAGGIO. MAMMA E AMICA DENUNCIATE

Con la complicità di un'amica ha travestito la figlia minorenne da 'Samara', la bimba demoniaca protagonista del film 'The ring', e l'ha fatta aggirare per strada, in provincia di Foggia, seminando il...

Con la complicità di un'amica ha travestito la figlia minorenne da 'Samara', la bimba demoniaca protagonista del film 'The ring', e l'ha fatta aggirare per strada, in provincia di Foggia, seminando il panico tra i cittadini, alcuni dei quali hanno dato la caccia alla bambina armati con bastoni e spranghe di ferro.

Per questo la mamma, che ha 32 anni, e la sua amica 35enne, sono state denunciate per procurato allarme dai carabinieri. Secondo quanto ricostruito dai militari, nella tarda serata di domenica scorsa, 'Samara' era stata avvistata in paese da gruppi di persone, in particolare ragazzini, che si erano organizzate per individuarla dopo l'annuncio della sua apparizione diffuso sui social, secondo quanto previsto dalle modalità della 'sfida' 'Samara challenge'.

I carabinieri, attraverso i racconti di alcuni testimoni e con l'ausilio delle immagini delle telecamere di sicurezza posizionate in paese, sono riusciti a individuare e denunciare le due donne.