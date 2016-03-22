Fognatura di San Marco: la Cassazione ribalta la decisione del Gup

Il reato ipotizzato era quello di “inquinamento ambientale e omissioni d’atti d’ufficio”. L’esposto del cittadino, Nino Milici

95047.it La Cassazione ha annullato quella che era stata la decisione del Gup che aveva disposto il “non luogo a procedere” nei confronti dell’attuale sindaco Mangano, del precedente Failla e di due dirigenti comunali a proposito della questione legata alla mancata realizzazione della fognatura di contrada San Marco. L’esposto era stato presentato dal cittadino Nino Milici affiancato in questa fase dal legale Giosuè Furnari.

Tutto torna, dunque, nuovamente in discussione e - per le prossime settimane - è atteso il pronunciamento del Gup di Catania. Il reato ipotizzato era quello di “inquinamento ambientale e omissioni d’atti d’ufficio”.