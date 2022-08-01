FOLLIA A BORDO , PASSEGGERO SALE IN AEREO E INIZIA A MASTURBARSI PRIMA DEL DECOLLO

Un 34enne di Barletta è stato portato via dalla Polizia di frontiera per atti osceni in luogo pubblico. Il giovane, sedutosi sull’aereo Wizzair in partenza da Olbia verso Ciampino ha iniziato a mastur...

Un 34enne di Barletta è stato portato via dalla Polizia di frontiera per atti osceni in luogo pubblico. Il giovane, sedutosi sull’aereo Wizzair in partenza da Olbia verso Ciampino ha iniziato a masturbarsi di fronte agli altri passeggeri.

La cosa è stata subito notata dai vicini di sedile e, nonostante l'intervento del personale di bordo, l'uomo ha proseguito la sua pratica di auto erotismo. A quel punto ha rischiato un vero e proprio linciaggio degli altri passeggero.

I viaggiatori, scioccati dal gesto, hanno subito chiamato gli assistenti di volo e il comandante, che hanno dovuto ritardare la partenza di circa un’ora e mezza.

Il reato di atti osceni in luogo pubblico è stato però depenalizzato, quindi il 34enne dovrà pagare una sanzione amministrativa di 10mila euro se salderà subito. Se dovessero passare sessanta giorni, però, la multa aumenterà fino a 30mila euro.