FOLLIA A CATANIA. AFFIANCANO IL MONOPATTINO AD ALTA VELOCITÀ E FANNO CADERE IL CONDUCENTE

Ennesimo atto di ordinaria follia a Catania.In un video comparso sui social, sulla pagina “Inciviltà a Catania”, assistiamo al folle gesto di due ragazzi che, a bordo di un motorino sulla pista ciclab...

Ennesimo atto di ordinaria follia a Catania.

In un video comparso sui social, sulla pagina “Inciviltà a Catania”, assistiamo al folle gesto di due ragazzi che, a bordo di un motorino sulla pista ciclabile del lungomare scaraventano per terra un ragazzo su un monopattino.

Non si sa nulla se il giovane spintonato, senza alcun motivo, abbia riportato conseguenze, di sicuro questo è l’ennesima testimonianza di una escalation di fenomeni di inciviltà e microcriminalità che stanno attanagliando la città di Catania.

Il video riportato poco sotto non lascia spazio ad ulteriori interpretazioni.