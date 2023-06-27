FOLLIA A CATANIA. MINACCIA TURISTI CON UNA PISTOLA DOPO UN INCIDENTE STRADALE

Nella tarda serata di sabato 24 giugno, personale delle Volanti veniva inviato in viale Ruggero Di Lauria presso un Hotel della zona, dove si erano rifugiati dei turisti che avevano subito delle minac...

Nella tarda serata di sabato 24 giugno, personale delle Volanti veniva inviato in viale Ruggero Di Lauria presso un Hotel della zona, dove si erano rifugiati dei turisti che avevano subito delle minacce.

Sul posto il personale operante contattava ed identificava i due turisti e, con l'aiuto dell'addetto alla reception dell'hotel, che faceva da interprete, i due riferivano di essere rimasti coinvolti, poco prima, in un incidente stradale, senza feriti, con un motociclo con a bordo il solo conducente, con il quale provvedevano a scambiarsi le generalità per poi rivolgersi alle proprie assicurazioni.

Nel contempo giungeva in loco un uomo molto alterato, che era il padre del giovane che conduceva il motociclo; i due turisti, visto ciò, impauriti si andavano a rifugiare all'interno dell'auto. L'uomo li invitava con veemenza a scendere dal veicolo, sottolineando che se non lo avessero fatto li avrebbe uccisi e per impaurirli ancora di più estraeva dalla cintola dei pantaloni una pistola con la quale li minacciava.

I due a questo punto scendevano repentinamente dall'autovettura e si rifugiavano di corsa presso l’hotel.

Attraverso i dati del giovane coinvolto nel sinistro stradale gli operatori effettuavano degli accertamenti, riuscendo così a risalire alle generalità del padre, un pregiudicato catanese.

Gli Agenti quindi si portavano presso la residenza dell’uomo, ove lo rintracciavano, ed eseguivano perquisizione domiciliare che dava esito positivo, avendo rinvenuto, all’interno di un ripostiglio, una pistola a salve che lo stesso ammetteva di aver utilizzato per minacciare i due turisti. L’arma veniva sottoposta sequestro.

Pertanto l’uomo veniva accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti e denunciato, in stato di libertà, per il reato di minacce aggravate.