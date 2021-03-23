FOLLIA A PALERMO PER TIKTOK, A 8 ANNI GUIDA MOTO SENZA CASCO: MULTATO L'UOMO

https://www.95047.it/wp-content/uploads/2021/03/video.mp4In un video postato su Tik Tok si vedeva un bambino di 8 anni che nel quartiere Falsomiele a Palermo guidava una grossa motocicletta senza casc...

https://www.95047.it/wp-content/uploads/2021/03/video.mp4

In un video postato su Tik Tok si vedeva un bambino di 8 anni che nel quartiere Falsomiele a Palermo guidava una grossa motocicletta senza casco. Seduto dietro a lui un uomo, anche lui senza casco e con la sigaretta accesa.

Le immagini mostravano inoltre la targa del veicolo, attraverso la quale i carabinieri hanno identificato i due motociclisti del video diventato virale. Un amico di famiglia di 40 anni è stato multato. Oltre alle sanzioni previste dal codice della strada, sono state interessate le procura ordinaria e quella per i minorenni per accertare responsabilità a carico dei genitori.