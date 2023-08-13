FOLLIA IN AUTOSTRADA A MESSINA SPOSTA GLI SPARTITRAFFICO PER IMMETTERSI NELLA BRETELLA CHIUSA
Un utente dell’autostrada A20, lungo lo svincolo di Giostra, in direzione Palermo, è stato immortalato a spostare le transenne spartitraffico per cambiare direzione lì dove era interdetto l’accesso.
A pubblicare sulla pagina facebook il video è stato il Cas.
“La propria sicurezza e quella degli altri automobilisti è alla base per chi si immette in autostrada. Ma non tutti sembrano curarsene.
Le videocamere di sorveglianza del CAS hanno ripreso lungo lo svincolo di Giostra a Messina un automobilista mentre sposta alcuni spartitraffico “semplificando” il proprio percorso. Una gravissima infrazione che rischiava di avere conseguenze molto più gravi.
Il video è stato già inviato alle autorità competenti”, hanno scritto sul post.