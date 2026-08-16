Fondachello, il giorno dopo Ferragosto è uno scempio: spiaggia invasa dai rifiuti

Bottiglie, sacchetti, carte, teli e altri rifiuti abbandonati sull’arenile. La giovane a 95047.it: «È vergognoso, dobbiamo prenderci cura degli spazi di tutti»

Una distesa di rifiuti sulla spiaggia di Fondachello, frazione marinara di Mascali, nella mattinata di Ferragosto. È quanto documentato dalle foto e dai video inviati alla redazione di 95047.it da una ragazza di 20 anni, indignata per le condizioni in cui si presentava l’arenile.

Le immagini sono state scattate intorno alle ore 12 di sabato 15 agosto e mostrano numerosi rifiuti disseminati sulla spiaggia: bottiglie, sacchetti, carte e diversi altri oggetti lasciati sulla ghiaia. Sul posto erano presenti anche numerose tende e gazebo.

Secondo quanto riferito dalla giovane nella sua segnalazione, tra quanto lasciato sulla spiaggia ci sarebbero stati anche teli, tende abbandonate e alcuni capi d’abbigliamento.

Una situazione che ha provocato la sua indignazione.

«Sono profondamente delusa da queste persone – racconta la ventenne a 95047.it – perché, nonostante io abbia solo 20 anni, sono tranquillamente in grado di prendermi cura di uno spazio messo a disposizione per tutti. Ci tengo che questa cosa venga riportata perché è vergognoso».

La segnalazione riaccende così l'attenzione su un problema che si ripresenta soprattutto nelle giornate di maggiore affluenza sulle spiagge: divertirsi non può significare abbandonare i propri rifiuti sull'arenile.

Le fotografie parlano da sole e mostrano le condizioni di una parte della spiaggia nella tarda mattinata del 15 agosto.

Un'immagine certamente poco edificante per una delle località balneari più frequentate della costa ionica e un nuovo appello al rispetto dell'ambiente: chi trascorre una giornata al mare dovrebbe portare via ciò che ha portato con sé e lasciare la spiaggia pulita per chi arriverà dopo.