FONDI AI COMUNI DI MONTAGNA: RAGALNA E SANTA MARIA DI LICODIA TRA I BENEFICIARI

E' stata approvata la graduatoria provvisoria che assegna fondi ai Comuni di montagna.

Quasi tutti, nella nostra zona hanno ricevuto finanziamenti per i diversi aspetti previsti dall'apposito decreto.

Le linee di finanziamento erano 3: Una per le reti sociali, una per la manutenzione di strade e l'altra per la manutenzione di canali di scolo e di demanio idrico. La graduatoria non è ancora definitiva, lo sarà a breve, e appena sarà operativa i Comuni riceveranno le somme previste.

Ma entriamo nello specifico partendo dalla prima linea di intervento per le reti sociali. Ragalna riceve 52.384,93 euro che serviranno all’acquisto di un taxi sociale. Nicolosi avrà 50.998,81 euro da destinare alla valorizzazione del Patrimonio materiale e del museo. Santa Maria di Licodia, avrà 43.398,42 euro da destinare all’acquisto di una vettura o minibus per gli anziani.

Per la seconda linea di intervento, invece, previsti 62.355,90 euro per Nicolosi e 57.511,20 euro per Ragalna che serviranno alla manutenzione delle strade interne.

Nella terza linea, Nicolosi riceverà un contributo di 17.531,67 euro da destinare alla manutenzione delle vasche di laminazione.