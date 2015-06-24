Fonte Maimonide: l'Inner Wheel dona pannelli descrittivi

Intendiamo fare diventare i tre siti, Salinelle, ex Macello e Fonte Maimonide un percorso informativo-didattico per gli studenti

"Un altro importante momento per l'Inner Wheel di Paternò è rappresentato dall'inaugurazione dei pannelli descrittivi della Fonte Maimonide che rientra nel progetto del club finalizzato alla valorizzazione del territorio", spiegano i componenti del club service paternese.

"Già lo scorso settembre - proseguono - erano stati donati dall’Inner due pannelli illustrativi posti nel sito delle Salinelle, sito peraltro visitato, nel corso dell’anno scolastico, da centinaia di studenti riscuotendo grande interesse. Oggi, grazie anche alla collaborazione dell’amministrazione comunale ed in particolare del consigliere Giovanni Parisi, la Fonte Maimonide dopo diversi anni di stato di abbandono, ritorna al suo splendore e la donazione dei pannelli intende evidenziare l’importanza storica e idrologica di questa sorgente.

E’ intenzione, inoltre, dell’Inner valorizzare anche l’edificio dell’ex Macello facendo diventare i tre siti, Salinelle, ex Macello e Fonte Maimonide un percorso informativo-didattico per gli studenti e un’interessante meta per i turisti.

L’Inner Wheel si augura di continuare la collaborazione con l’amministrazione al fine di riportare alla luce altre bellezze naturali e storiche che fanno parte del patrimonio della nostra città".