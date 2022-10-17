FOREIGN FIGHTER ITALIANO FILORUSSO MORTO NEL DONETSK, UCCISO IN COMBATTIMENTO

Un foreign fighter italiano di 28 anni è stato ucciso in Ucraina durante un combattimento nella regione del Donetsk. La notizia è stata confermata dalla Farnesina. Si tratta, secondo quanto si apprend...

Un foreign fighter italiano di 28 anni è stato ucciso in Ucraina durante un combattimento nella regione del Donetsk. La notizia è stata confermata dalla Farnesina. Si tratta, secondo quanto si apprende, di Elia Putzolu, originario della Sardegna.

Secondo quanto riferisce l’Adnkronos, che cita fonti diplomatiche, il giovane si era arruolato nelle milizie filorusse e viveva vicino alla città di Rostov.

Elia Putzolu è il terzo foreign fighter italiano che ha perso la vita in Ucraina. Il primo è stato Edy Ongaro, militante nelle fila dei separatisti filorussi del Donbass, ucciso lo scorso 30 marzo da una bomba a mano in un villeggio a nord di Donetsk. Poi Benjamin Giorgio Galli morto a Kharkiv mentre combatteva con le forze di Kiev.

È invece tornata in Italia, solo per qualche giorno, Giulia Schiff, ex pilota dell’Aeronautica che a marzo è volata in Ucraina per combattere come volontaria nelle Forze speciali della Legione internazionale. Sono circa venti, secondo intelligence e Antiterrorismo, i combattenti italiani in Ucraina, da una parte e dall'altra dei due schieramenti.