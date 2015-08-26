Forte botto sul Catania-Roma: passeggeri fatti rientrare

L'aereo è quello della compagnia Vueling che non ha alcun rappresentante a Fontanarossa: enormi disagi per 250 persone

95047.it Il volo Vueling VY 6135 Catania - Roma la cui partenza era prevista alle 16.05 dall'aeroporto Fontanarossa ha tentato il decollo dopo poco meno un'ora e dopo il rullaggio si è fermato sulla pista "dopo un forte botto". Lo ha reso noto all'ANSA uno dei passeggeri, Carmelo Faro, che ha aggiunto che "tutti sono stati fatti rientrare nell'aerostazione e che i bagagli sono stati sbarcati. "Siamo in una condizione di disagio importante - ha aggiunto - e la compagnia aerea è completamente latitante. In aeroporto non c'è una rappresentanza della Vueling. Siamo qui in 250 persone, tra cui molti turisti e molti che dovevano prendere delle coincidenze".(ANSA).