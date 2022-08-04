FORTE DEI MARMI. PIOMBA CON IL SUV NELLO STABILIMENTO BALNEARE E SI FERMA SULLA SPIAGGIA

Un incidente stradale è avvenuto oggi al Bagno Piero di Forte dei Marmi, sul litorale toscano. Un SUV completamente fuori controllo è piombato sullo stabilimento balneare, in circostanze ancora del t...

Un incidente stradale è avvenuto oggi al Bagno Piero di Forte dei Marmi, sul litorale toscano. Un SUV completamente fuori controllo è piombato sullo stabilimento balneare, in circostanze ancora del tutto da accertare. Per fortuna, non ci sono feriti.

Stando a quanto apprendiamo da “La Nazione”, attorno all’ora di pranzo l’automobile, guidata da una donna, ha letteralmente investito la struttura, piombando su di essa a velocità considerevole. Parte dello stabilimento è andata distrutta nell’impatto.

Dalle prime ricostruzioni, sembra che la conducente abbia avuto un malore, che ha causato la perdita del controllo dell’automobile. La donna ha poi interrotto la corsa sulla spiaggia, travolgendo la zona delle cabine e una tettoia. L’auto, una Range Rover con targa svizzera, ha il vetro distrutto e la carrozzeria fortemente danneggiata.

Momenti di panico, per quello che, per certi versi, è da considerare un ‘miracolo’: non ci sono, infatti, feriti all’interno della notissima struttura, frequentata d’estate da industriali e da tanti volti vip.