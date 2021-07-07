FORTE EMISSIONE DI CENERE SU CATANIA: CHIUSO L' AEROPORTO

Ancora una eruzione dell’Etna e la conseguente emissione di cenere, colpisce Catania e provincia.In merito a ciò, la società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’attività e...

A cura di Redazione 07 luglio 2021 07:00

