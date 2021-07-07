FORTE EMISSIONE DI CENERE SU CATANIA: CHIUSO L' AEROPORTO
Ancora una eruzione dell’Etna e la conseguente emissione di cenere, colpisce Catania e provincia.
In merito a ciò, la società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale ricaduta di copiosa cenere vulcanica, la pista dell’aeroporto è attualmente chiusa.
Nessun volo potrà quindi atterrare o decollare fino alle ore 10,30 (salvo aggiornamenti).
Le operazioni di pulizia e bonifica sono in corso già da questa notte.
Per info sui voli cancellati o dirottati si prega di rivolgersi alle compagnie aeree.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4084824254898214&id=192058600841485