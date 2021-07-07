FORTE ESPLOSIONE SU UNA NAVE AL PORTO DI DUBAI

FLASHUna potente esplosione è stata registrata nel porto di Jebel Ali, a 35 chilometri da Dubai (Emirati Arabi Uniti), generando fiamme visibili da diversi chilometri di distanza.In una dichiarazione,...

FLASH

Una potente esplosione è stata registrata nel porto di Jebel Ali, a 35 chilometri da Dubai (Emirati Arabi Uniti), generando fiamme visibili da diversi chilometri di distanza.

In una dichiarazione, il governo di Dubai afferma: “Che è scoppiato un incendio in un container all'interno di una nave ancorata nel porto di Jebel Ali. Una squadra della Protezione civile di Dubai sta lavorando per spegnere l'incendio".

L'incidente è avvenuto intorno a mezzanotte ora locale, ed è stato visto e sentito in tutta la città negli Emirati Arabi Uniti.

Sul posto stanno intervenendo un gran numero di soccorsi.

BREAKING: Large explosion at the Port of Jebel Ali in Dubai, cause unknown pic.twitter.com/8ErwMUxgPS — BNO News (@BNONews) July 7, 2021

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO