FORTE MALTEMPO: FULMINE COLPISCE CAMPANILE DELLA CHIESA DI SAN VITO A MASCALUCIA
Pioggia, tuoni e fulmini stanno colpendo nella giornata di oggi la Sicilia, in particolar modo si registrano danni in provincia di Catania e Siracusa.
Pochi minuti fa, a Mascalucia, nel campanile della Chiesa di San Vito accanto al palazzo Municipale., un fulmine ha causato una sovracorrente che ha surriscaldato dei fili elettrici all'interno del campanile provocando un incendio, tempestivamente spento dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto
In provincia di Catania, da questa mattina, 40 interventi di soccorso portati a termine (soccorso a persone in auto, pali e semafori pericolanti, infiltrazioni d'acqua in abitazioni, garage allagati, caduta intonaci di rivestimento degli edifici).
Una decina di interventi di soccorso sono in atto.
A Misterbianco, in corso Carlo Marx a Misterbianco è completamente allagato, diversi automobilisti bloccati all'interno delle loro auto in panne.
Personale e Sommozzatori Vigili del Fuoco sono sul posto
FOTO FACEBOOK MASCALUCIAOGGISOCIALPAGE