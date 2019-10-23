FORTE MALTEMPO IN ARRIVO, PIOGGE E TEMPORALI COLPIRANNO LA SICILIA
Da domani arriva il maltempo in Sicilia.
Nei prossimi giorni il Mediterraneo occidentale sarà bersaglio di un insidioso vortice ciclonico che porterà condizioni di maltempo con piogge e temporali anche di forte intensità
In Sicilia saranno possibili fenomeni anche intensi a carattere di nubifragio.
Venerdì invece rovesci e temporali anche forti si concentreranno soprattutto su Sardegna e Sicilia. Il tutto verrà accompagnato da venti anche sostenuti.
Nonostante il nuovo peggioramento, le temperature continueranno a mantenersi ben al di sopra delle medie del periodo, pur con un fisiologico calo nelle aree interessate dalla pioggia.