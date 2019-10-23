FORTE MALTEMPO IN ARRIVO, PIOGGE E TEMPORALI COLPIRANNO LA SICILIA

95047

23 ottobre 2019 21:40
Da domani arriva il maltempo in Sicilia.

Nei prossimi giorni il Mediterraneo occidentale sarà bersaglio di un insidioso vortice ciclonico che porterà condizioni di maltempo con piogge e temporali anche di forte intensità

In Sicilia saranno possibili fenomeni anche intensi a carattere di nubifragio.

Venerdì invece rovesci e temporali anche forti si concentreranno soprattutto su Sardegna e Sicilia. Il tutto verrà accompagnato da venti anche sostenuti.

Nonostante il nuovo peggioramento, le temperature continueranno a mantenersi ben al di sopra delle medie del periodo, pur con un fisiologico calo nelle aree interessate dalla pioggia.

