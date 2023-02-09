FORTE NEVICATA IN CORSO SULL'ETNA: FAMIGLIE E AUTOMOBILISTI BLOCCATI E SALVATI
Dieci famiglie sono state evacuate nella zona di Tarderia a Pedara, in provincia di Catania. La neve che ha ricoperto strade e auto ha messo non pochi residenti e automobilisti in difficoltà ed è stat...
Dieci famiglie sono state evacuate nella zona di Tarderia a Pedara, in provincia di Catania. La neve che ha ricoperto strade e auto ha messo non pochi residenti e automobilisti in difficoltà ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco che sono presenti insieme a Guardia di Finanza, Rangers Europa della sezione Nicolosi, Soccorso Alpino, Misericordia, Polizia Municipale e Carabinieri di Pedara. Il tutto sotto il coordinamento del sindaco di Pedara Alfio Cristaudo e del responsabile Funzione volontariato Alfredo Distefano. Sul posto sono giunti anche dei gruppi elettrogeni dell’Enel per illuminare la zona rimasta senza energia elettrica.