FORTE NEVICATA IN CORSO SULL'ETNA: FAMIGLIE E AUTOMOBILISTI BLOCCATI E SALVATI

Dieci famiglie sono state evacuate nella zona di Tarderia a Pedara, in provincia di Catania. La neve che ha ricoperto strade e auto ha messo non pochi residenti e automobilisti in difficoltà ed è stat...

A cura di Redazione 09 febbraio 2023 21:39

