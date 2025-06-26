FORTE ONDATA DI CALORE IN ARRIVO IN SICILIA: DIRAMATA ALLERTA ARANCIONE A CATANIA PER DOMANI E DOPODOMANI

Per le giornate di domani, 27 giugno, e dopodomani, 28 giugno 2025, è prevista a Catania un’ondata di calore con bollino arancione: le temperature oscilleranno tra i 27 e i 37 gradi nelle ore centrali...

Per le giornate di domani, 27 giugno, e dopodomani, 28 giugno 2025, è prevista a Catania un’ondata di calore con bollino arancione: le temperature oscilleranno tra i 27 e i 37 gradi nelle ore centrali (intorno alle 14), con valori percepiti fino a 40 gradi.

Secondo il bollettino del Ministero della Salute, il livello 2 di allerta (contrassegnato dal bollino arancione) segnala condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare per le fasce più vulnerabili della popolazione: anziani, bambini, donne in gravidanza, persone affette da malattie croniche o disturbi psichici.

È stata quindi attivata l’allerta anche per i servizi sanitari e sociali sul territorio.

Raccomandazioni utili per affrontare il caldo:

Consumare abbondanti frutta e verdura fresca .

. Evitare l’esposizione diretta al sole tra le 11:00 e le 18:00 , le ore più calde della giornata

tra le , le ore più calde della giornata Limitare la permanenza in aree trafficate , specialmente per bambini piccoli, anziani, persone con problemi respiratori, non autosufficienti o in convalescenza.

, specialmente per bambini piccoli, anziani, persone con problemi respiratori, non autosufficienti o in convalescenza. Preferire luoghi freschi e ombreggiati , come parchi e giardini , nelle ore meno calde.

, come , nelle ore meno calde. Indossare abiti chiari e leggeri , in fibre naturali (cotone, lino).

, in fibre naturali (cotone, lino). Proteggere la testa con un cappello chiaro e usare occhiali da sole .

con un cappello chiaro e usare . Applicare creme solari ad alta protezione per evitare scottature.

per evitare scottature. Bere molta acqua , limitando bibite gassate, zuccherate, tè, caffè, alcolici e bevande molto fredde.

, limitando bibite gassate, zuccherate, tè, caffè, alcolici e bevande molto fredde. Seguire un’alimentazione leggera: preferire pasta e pesce, evitare carne rossa, cibi piccanti o elaborati.

Di seguito le dieci regole diffuse dal Ministero della Salute per fronteggiare queste situazioni:

1) Non uscire nelle ore più calde: durante un’ondata di calore, evitare l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata (tra le 11.00 e le 18.00).

2) Migliorare l’ambiente domestico e di lavoro: la misura più semplice è la schermatura delle finestre esposte a sud e a sud-ovest con tende e oscuranti regolabili (persiane, veneziane) che blocchino il passaggio della luce, ma non quello dell’aria. Efficace è naturalmente l’impiego dell’aria condizionata, che tuttavia va usata con attenzione, evitando di regolare la temperatura a livelli troppo bassi rispetto alla temperatura esterna. Una temperatura tra 25-27°C con un basso tasso di umidità è sufficiente a garantire il benessere e non espone a bruschi sbalzi termici rispetto all’esterno. Da impiegare con cautela anche i ventilatori meccanici, che accelerano il movimento dell’aria, ma non abbassano la temperatura ambientale; per questo il corpo continua a sudare. È perciò importante continuare ad assumere grandi quantità di liquidi. Quando la temperatura interna supera i 32°C, l’uso del ventilatore è sconsigliato perché non è efficace per combattere gli effetti del caldo.

3) Bere molti liquidi: Bere molta acqua e mangiare frutta fresca è una misura essenziale per contrastare gli effetti del caldo. Soprattutto per gli anziani è necessario bere anche se non si sente lo stimolo della sete. Esistono tuttavia particolari condizioni di salute (come l’epilessia, le malattie del cuore, del rene o del fegato) per le quali l’assunzione eccessiva di liquidi è controindicata. Se si è affetti da qualche malattia è necessario consultare il medico prima di aumentare l’ingestione di liquidi. È necessario consultare il medico anche se si sta seguendo una cura che limita l’assunzione di liquidi o ne favorisce l’eliminazione.

4) Moderare l’assunzione di bevande contenenti caffeina, evitare bevande alcoliche

5) Fare pasti leggeri: la digestione è per il nostro organismo un vero e proprio lavoro che aumenta la produzione di calore nel corpo.

6) Vestire comodi e leggeri, con indumenti di cotone, lino o fibre naturali (evitare le fibre sintetiche). All’aperto è utile indossare cappelli leggeri e di colore chiaro per proteggere la testa dal sole diretto. Proteggere anche gli occhi con occhiali da sole con filtri UV. Particolare attenzione ai bambini.

7) In auto, ricordarsi di ventilare l’abitacolo prima di iniziare un viaggio, anche se la vettura è dotata di un impianto di ventilazione. In questo caso, regolare la temperatura su valori di circa 5 gradi inferiori alla temperatura esterna evitando di orientare le bocchette della climatizzazione direttamente sui passeggeri. Se ci si deve mettere in viaggio, evitare le ore più calde della giornata (specie se l’auto non è climatizzata) e tenere sempre in macchia una scorta d’acqua. Non lasciare mai neonati, bambini o animali in macchina, neanche per brevi periodi.

8) Evitare l’esercizio fisico nelle ore più calde della giornata. In ogni caso, se si fa attività fisica, bisogna bere molti liquidi. Per gli sportivi può essere necessario compensare la perdita di elettroliti con gli integratori.

9) Offrire assistenza a persone a maggiore rischio (come gli anziani che vivono da soli, i lattanti etc.) e segnala ai servizi socio-sanitari eventuali situazioni che necessitano di un intervento. Negli anziani un campanello di allarme è la riduzione di alcune attività quotidiane (spostarsi in casa, vestirsi, mangiare, andare regolarmente in bagno, lavarsi) che può indicare un peggioramento dello stato di salute. Controlla la temperatura corporea dei lattanti e bambini piccoli, abbassandola con una doccia tiepida e quando possibile aprire il pannolino

10) Dare molta acqua fresca agli animali domestici e lasciarla in una zona ombreggiata