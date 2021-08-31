FORTE SCOSSA DI MAGNITUDO 4.3 ALLE 6,14 A PALERMO

Una forte scossa di terremoto è stata registrata alle 6,14 di questa mattina a Palermo. Secondo l'Istituto di geofisica e vulcanologia il sisma ha avuto una magnitudo di 4.3.La scossa, con epicentro i...

Una forte scossa di terremoto è stata registrata alle 6,14 di questa mattina a Palermo. Secondo l'Istituto di geofisica e vulcanologia il sisma ha avuto una magnitudo di 4.3.

La scossa, con epicentro in mare tra Termini Imerese e Cefalù e a una profondità di 6 km, è stata avvertita distintamente anche in provincia, soprattutto nella parte orientale e sulle Madonie.

Altre due scosse di minore intensità sono state invece registrate pochi minuti dopo alle 6,23 e alle 6,39 di magnitudo 2 e 2.2. Decine le chiamate ai vigili del fuoco e i commenti postati sui social, ma al momento non risultano danni a persone o cose.

DATI INGV

Un terremoto di magnitudo ML 4.3 è avvenuto nella zona: Costa Siciliana centro settentrionale (Palermo), il 31-08-2021

31-08-2021 06:14:15 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 38.119, 13.891 ad una profondità di 6 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.