AGGIORNAMENTO ORE 05.00

FORTE SCOSSA DI TERREMOTO A PATERNO': L’EPICENTRO NEI PRESSI DELLE SALINELLE DI SAN BIAGIO

L'epicentro è stato al centro tra la zona industriale di Paternò e le Salinelle di San Biagio

Una scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione alle ore 04.21 di oggi 22 settembre 2022

La scossa è stata di magnitudo 3.60, l'epicentro è stato con epicentro a Paternò ad una Latitudine: 37.545 °N e Longitudine: 14.909 °E ad una Profondità: 9.6 km.

L'epicentro è stato nei pressi delle Salinelle di San Biagio

Comuni più vicini:

1) Paternò (CT) - 2.42 Km

2) Motta Sant'Anastasia (CT) - 6.44 Km

3) Belpasso (CT) - 7.94 Km

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Al momento non si segnalano danni a cose e/o persone

Seguono aggiornamenti.

La Protezione Civile sul suo sito fornisce una serie di consigli da seguire prima, durante e dopo un terremoto.

Da solo, fin da subito

• Allontana mobili pesanti da letti o divani.

• Fissa alle pareti scaffali, librerie e altri mobili alti; appendi quadri e specchi con ganci chiusi, che impediscano loro di staccarsi dalla parete.

• Metti gli oggetti pesanti sui ripiani bassi delle scaffalature; su quelli alti, puoi fissare gli oggetti con del nastro biadesivo.

• In cucina, utilizza un fermo per l’apertura degli sportelli dei mobili dove sono contenuti piatti e bicchieri, in modo che non si aprano durante la scossa.

• Impara dove sono e come si chiudono i rubinetti di gas, acqua e l’interruttore generale della luce.

• Individua i punti sicuri dell’abitazione, dove ripararti in caso di terremoto: i vani delle porte, gli angoli delle pareti, sotto il tavolo o il letto.

• Tieni in casa una cassetta di pronto soccorso, una torcia elettrica, una radio a pile, e assicurati che ognuno sappia dove sono.

• Informati se esiste e cosa prevede il Piano di protezione civile del tuo Comune: se non c’è, pretendi che sia predisposto, così da sapere come comportarti in caso di emergenza.

• Elimina tutte le situazioni che, in caso di terremoto, possono rappresentare un pericolo per te o i tuoi familiari.

Durante un terremoto

• Se sei in un luogo chiuso, mettiti sotto una trave, nel vano di una porta o vicino a una parete portante.

• Stai attento alle cose che cadendo potrebbero colpirti (intonaco, controsoffitti, vetri, mobili, oggetti ecc.).

• Fai attenzione all’uso delle scale: spesso sono poco resistenti e possono danneggiarsi.

• Meglio evitare l’ascensore: si può bloccare.

• Fai attenzione alle altre possibili conseguenze del terremoto: crollo di ponti, frane, perdite di gas ecc.

• Se sei all’aperto, allontanati da edifici, alberi, lampioni, linee elettriche: potresti essere colpito da vasi, tegole e altri materiali che cadono.

Dopo un terremoto

Assicurati dello stato di salute delle persone attorno a te e, se necessario, presta i primi soccorsi. Esci con prudenza, indossando le scarpe: in strada potresti ferirti con vetri rotti. Se sei in una zona a rischio maremoto, allontanati dalla spiaggia e raggiungi un posto elevato. Raggiungi le aree di attesa previste dal Piano di protezione civile del tuo Comune. Limita, per quanto possibile, l’uso del telefono. Limita l’uso dell’auto per evitare di intralciare il passaggio dei mezzi di soccorso.

Una precedente scossa si era verificata ieri sera alle ore 23.51, del 21 Settembre 2022 di i magnitudo 2.5 con epicentro nell’area nord-ovest di Ragalna ad una profondità di 2.9 chilometri.

Oltre che a Ragalna, hanno avvertito il leggero sisma anche i vicini Comuni di Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Belpassoe Paternò.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Non si segnalano danni a persone ed a cose.