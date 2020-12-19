95047

FORTE SCOSSA DI TERREMOTO TRE REGGIO CALABRIA E MESSINA, STIMA PROVVISORIA TRA 3.9 E 4.4

AGGIORNAMENTOI dati ufficialiUn terremoto di magnitudo ML 3.9 è avvenuto nella zona: 8 km NE Roccaforte del Greco (RC), alle ore 11:57:42 con coordinate geografiche (lat, lon) 38.1, 15.96 ad una profo...

19 dicembre 2020 12:08
AGGIORNAMENTO

I dati ufficiali

Un terremoto di magnitudo ML 3.9 è avvenuto nella zona: 8 km NE Roccaforte del Greco (RC), alle ore 11:57:42 con coordinate geografiche (lat, lon) 38.1, 15.96 ad una profondità di 18 km.

Una scossa di terremoto durata pochi secondi  è stata nitidamente avvertita dalla popolazione a Reggio Calabria e Messina.

L’evento sismico si è verificato a pochi minuti da mezzogiorno.

Si attendo dettagli relativamente alla portata del fenomeno tellurico e all’individuazione dell’epicentro.

[STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Mag tra 3.9 e 4.4 ore 11:57 IT del 19-12-2020, prov/zona Reggio di Calabria #INGV_25814051 https://t.co/QSEAqeg269

— INGVterremoti (@INGVterremoti) December 19, 2020

