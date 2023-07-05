FORTE SCOSSA DI TERREMOTO DI MAGNITUDO 4.0, AVVERTITA PURE A PATERNÒ

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata questa mattina tra la provincia di Messina e Catania. Il sisma è avvenuto alle 06:07:10, secondo i dati registrati dalla Sala Operativa ING...

A cura di Redazione 05 luglio 2023 07:04

