FORTE SCOSSA DI TERREMOTO DI MAGNITUDO 4.0, AVVERTITA PURE A PATERNÒ
Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata questa mattina tra la provincia di Messina e Catania. Il sisma è avvenuto alle 06:07:10, secondo i dati registrati dalla Sala Operativa ING...
Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata questa mattina tra la provincia di Messina e Catania.
Il sisma è avvenuto alle 06:07:10, secondo i dati registrati dalla Sala Operativa INGV-OE di Catania.
L’epicentro del terremoto è stato localizzato a 5 km a sud-est dal comune di Cesarò, con coordinate geografiche (lat, lon) 37.8100, 14.7460 ad una profondità di 19 km.
La scossa è stata avvertita dalla popolazione, ma al momento non si segnalano danni a persone o cose.
I comuni più vicini all’epicentro del sisma sono: Maniace, Maletto, Troina, Adrano, Randazzo e Regalbuto.
Segnalazioni ci arrivano pure dal nostro comprensorio che la scossa è stata ben sentita
Elenco delle repliche registrate
DATI UFFICIALI
Un terremoto di magnitudo ML 4.0 è avvenuto nella zona: 5 km SE Cesarò (ME), il 05-07-2023 06:07:10 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 37.8100, 14.7460 ad una profondità di 19 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).