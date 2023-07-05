95047

FORTE SCOSSA DI TERREMOTO DI MAGNITUDO 4.0, AVVERTITA PURE A PATERNÒ

05 luglio 2023
Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata questa mattina tra la provincia di Messina e Catania.

Il sisma è avvenuto alle 06:07:10, secondo i dati registrati dalla Sala Operativa INGV-OE di Catania.

L’epicentro del terremoto è stato localizzato a 5 km a sud-est dal comune di Cesarò, con coordinate geografiche (lat, lon) 37.8100, 14.7460 ad una profondità di 19 km.

La scossa è stata avvertita dalla popolazione, ma al momento non si segnalano danni a persone o cose.

I comuni più vicini all’epicentro del sisma sono: Maniace, Maletto, Troina, Adrano, Randazzo e Regalbuto.

Segnalazioni ci arrivano pure dal nostro comprensorio che la scossa è stata ben sentita

Elenco delle repliche registrate

DATI UFFICIALI

Un terremoto di magnitudo ML 4.0 è avvenuto nella zona: 5 km SE Cesarò (ME), il 05-07-2023 06:07:10 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 37.8100, 14.7460 ad una profondità di 19 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV-OE (Catania).

