FORTE SCOSSA DI TERREMOTO DI MAGNITUDO 4.0 REGISTRATA AL LARGO DI TRAPANI

Un terremoto di magnitudo 4.0 è stato registrato questa sera nel mare prospiciente Trapani e la riserva naturale marina delle Egadi. L'evento sismico, rilevato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), si è verificato alle 21:45:58 (ora italiana) del 15 marzo 2025.

Secondo i dati forniti dall'INGV, l'epicentro del sisma è stato localizzato alle coordinate geografiche 38.0440 di latitudine e 12.2780 di longitudine, con una profondità di circa 5 km, indicando un terremoto piuttosto superficiale. La scossa è stata registrata dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Al momento, non sono stati segnalati danni a persone o strutture. Tuttavia, la scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione della costa trapanese e delle isole Egadi, generando preoccupazione tra i residenti. Le autorità locali e la Protezione Civile stanno monitorando la situazione e valutando eventuali segnalazioni.

Le isole Egadi e l'area di Trapani sono zone sismicamente attive, soggette a eventi tellurici di varia intensità. Gli esperti consigliano alla popolazione di mantenere la calma e di seguire le indicazioni delle autorità in caso di ulteriori scosse.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.