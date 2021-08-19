FORTE SCOSSA DI TERREMOTO DI MAGNITUDO 4.4 IN PROVINCIA DI COSENZA

FLASHBrusco risveglio per i cittadini della provincia di Cosenza. Alle 07:30 di stamattina è stata registrata una forte scossa di terremoto con magnitudo 4.4.Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazion...

Brusco risveglio per i cittadini della provincia di Cosenza. Alle 07:30 di stamattina è stata registrata una forte scossa di terremoto con magnitudo 4.4.

Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a circa 200 km di profondità ed epicentro a 58 km da Lamezia Terme.

Al momento non vengono segnalati danni a cose o persone anche se il sisma è stato avvertito lungo la fascia tirrenica, persino dal Messinese.

Un terremoto di magnitudo ML 4.4 è avvenuto nella zona: Tirreno Meridionale (MARE), il 19-08-2021 07:30:21 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 38.987, 15.646 ad una profondità di 200 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.