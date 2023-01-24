95047

FORTE SCOSSA DI TERREMOTO DI MAGNITUDO 5.6 A MALTA: AVVERTITA ANCHE IN SICILIA

24 gennaio 2023 21:54
News
Pochi minuti fa, esattamente alle ore 21:25 è stata registrata, dalle stazioni sismiche dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, una scossa di magnitudo 5.6 ad una profondità di 15.6 km.

L’epicentro è stato localizzato nei pressi di Malta.

Diversi i post pubblicati sui social di persone che hanno avvertito il terremoto, anche dalla Sicilia sudorientale, in particolare da località come Catania e Siracusa.

DATTI UFFICIALI

Un terremoto di magnitudo Mwp 5.6 è avvenuto nella zona: Malta [Sea], il

24-01-2023 20:25:44 (UTC) 26 minuti, 29 secondi fa
24-01-2023 21:25:44 (UTC +01:00) ora italiana
con coordinate geografiche (lat, lon) 35.2970, 14.8710 ad una profondità di 16 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

