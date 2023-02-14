FORTE SCOSSA DI TERREMOTO DI MAGNITUDO 5.8 IN ROMANIA, PAURA ANCHE IN SERBIA E BULGARIA
Una nuova forte scossa di terremoto si è verificata pochi minuti fa in Romania..
La nuova scossa di terremoto di magnitudo 5.8 gradi della scala richter ha colpito la Romania nella zona a nord della città di Târgu Jiu vicino Călești.
L’evento sismico è stato registrato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia oggi 14 febbraio 2023 alle 14:16 ora italiana.
Secondo quanto si apprende dal sito dell’INGV la scossa di terremoto ha avuto una profondità (ipocentro) di 10 chilometri.
L’epicentro del terremoto è stato individuato alle coordinate 45.0930, 23.2450 nella zona di Târgu Jiu.
Non sono noti danni a persone e cose.
DATI UFFICIALI
n terremoto di magnitudo Mwp 5.8 è avvenuto nella zona: Romania, il 14-02-2023 14:16:52 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 45.0930, 23.2450 ad una profondità di 10 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.