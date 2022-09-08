FORTE SCOSSA DI TERREMOTO MAGNITUDO 5.6 NEL MAR IONIO, AVVERTITA PURE IN SICILIA

Forte terremoto avvertito in Grecia questa mattina: la Sala Sismica INGV-Roma segnala un evento magnitudo Mwp 5.6 localizzato nel Mar Ionio Meridionale, al largo delle isole di Cefalonia e Zante.Il si...

Forte terremoto avvertito in Grecia questa mattina: la Sala Sismica INGV-Roma segnala un evento magnitudo Mwp 5.6 localizzato nel Mar Ionio Meridionale, al largo delle isole di Cefalonia e Zante.

Il sisma è stato registrato alle 09:36:24 ora italiana ad una profondità di 10 km.

Non si hanno al momento notizie di danni a persone o cose.

La scossa è stata sentita pure in Sicilia , diverse persone residenti nella costa catanese e ragusana , hanno pubblicato sui social dei post segnalando il terremoto.

Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 5.6 è classificato come terremoto "moderato"e descritto nel modo seguente: può causare gravi danni strutturali agli edifici costruiti male in zone circoscritte. Danni minori agli edifici costruiti con moderni criteri antisismici.