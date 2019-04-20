FORTE SCOSSA DI TERREMOTO, STIMA PROVVISORIA TRA 3.1 E 3.6
Terremoto alle ore 21.14 a Siracusa STIMA PROVVISORIA INGV tra 3.1 e 3.6 ore 21:14 IT del 20-04-2019, prov/zona SiracusaAllarme sui social network con molte persone che dicono di aver sentito la scos...
A cura di Redazione
20 aprile 2019 21:28
Terremoto alle ore 21.14 a Siracusa STIMA PROVVISORIA INGV tra 3.1 e 3.6 ore 21:14 IT del 20-04-2019, prov/zona Siracusa
Allarme sui social network con molte persone che dicono di aver sentito la scossa.
Non ci sono segnalazione di danni a persone o cose.
