FORTE SCOSSA DI TERREMOTO SULLA COSTA DELLA GRECIA AVVERTITO ANCHE NEL CATANESE

Forte scossa di terremoto in Grecia questa mattina alle ore 8:12. Il sisma ha avuto magnitudo 5.8 ed è stato precisamente nella Costa Occidentale del Peloponneso, localizzato in mare a 25 km a Est di...

Forte scossa di terremoto in Grecia questa mattina alle ore 8:12. Il sisma ha avuto magnitudo 5.8 ed è stato precisamente nella Costa Occidentale del Peloponneso, localizzato in mare a 25 km a Est di Strofadi. Il terremoto è stato registrato dall’INGV ad una profondità di 33 km ed è stato avvertito anche in Sicilia (in provincia di Catania, Siracusa e Ragusa), e in Calabria.

Il sistema aeroportuale dello Stretto, convegno a Reggio Calabria

Numerose le segnalazioni da Brindisi, Modica, Ragusa, Lecce, Gallipoli, Floridia, Taranto, Chiaramonte Gulfi, Caltagirone, Rosolini, Vibo Valentia e Reggio Calabria.

Il presidente dell’OASP, Efthymis Lekkas, ha dichiarato ad ERT che il terremoto è stato sì forte “ma non desta preoccupazione, perché è avvenuto nella zona marittima” e ha affermato che i danni materiali sono scarsi. Ha osservato, tuttavia, che gli esperti stanno monitorando l’evoluzione del fenomeno.