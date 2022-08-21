FORTE TERREMOTO DI MAGNITUDO 4.2 TRA AGRIGENTO E PALERMO

Una forte scossa di terremoto si è verificata questa mattina, 21 agosto 2022 in Sicilia.La scossa di magnitudo 4.2 si è verificata allale ore 6.52 con epicentro a Giuliana, in Provincia di Palermo .L...

Una forte scossa di terremoto si è verificata questa mattina, 21 agosto 2022 in Sicilia.

La scossa di magnitudo 4.2 si è verificata allale ore 6.52 con epicentro a Giuliana, in Provincia di Palermo .

La scossa è stata avvertita nelle province di Palermo, Agrigento, Trapani e Caltanissetta.

Il sisma ha avuto una magnitudo di 4.2 e una profondità di 3,6 km.

Al momento non si segnalano danni a cose o persone.

DATI UFFICIALI

Un terremoto di magnitudo ML 4.2 è avvenuto nella zona: 1 km E Giuliana (PA), il 21-08-2022 06:52:49 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 37.6780, 13.2480 ad una profondità di 4 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.