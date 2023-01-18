FORTE TERREMOTO DI MAGNITUDO 4.7 A SUD DI MALTA ALLE ORE 05.21

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è avvenuto a Sud dell’isola di Malta. La scossa è stata registrata dall’Ingv alle ore 5,21 di oggi, 18 gennaio 2023.L’epicentro è stato a 10 chilometri d...

A cura di Redazione 18 gennaio 2023 07:46

