FORTE TERREMOTO DI MAGNITUDO 4.7 A SUD DI MALTA ALLE ORE 05.21
Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è avvenuto a Sud dell’isola di Malta. La scossa è stata registrata dall’Ingv alle ore 5,21 di oggi, 18 gennaio 2023.
L’epicentro è stato a 10 chilometri da Dingli.
Non si registrano danni a cose e persone.
DATI UFFICIALI
Un terremoto di magnitudo ML 4.7 è avvenuto nella zona: Malta [Sea], il 18-01-2023 05:21:57 (UTC +01:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 34.8270, 14.3760 ad una profondità di 30 km.
Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.