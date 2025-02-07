FORTE TERREMOTO IN PROVINCIA DI MESSINA: SCOSSA DI MAGNITUDO 4.8 AVVERTITA PURE IN PROVINCIA DI CATANIA

AGGIORNAMENTOSTIMA PROVVISORIA - Terremoto di magnitudo tra 3.3 e 3.8 ore 17:26 IT del 07-02-2025, prov/zona MessinaAltre tre scosse di terremoto sono state registrate rispettivamente alle 16,40, alle...

Altre tre scosse di terremoto sono state registrate rispettivamente alle 16,40, alle 16,42 e alle 16,48: secondo i dati dell'Ingv, la prima scossa, di magnitudo 2.7 è stata registrata a una profondità di 6 chilometri. La seconda a una profondità di 4 chilometri e una magnitudo di 2.5. Più forte la terza scossa, con una magnitudo di 2.9 a una profondità di 7 chilometri.

Il sisma è stato localizzato dalla Sala Operativa dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Catania.

Un terremoto di magnitudo ML 4.8 si è verificato oggi, 7 febbraio 2025, nella zona delle Isole Eolie (provincia di Messina). La scossa si è registrata alle ore 16:19 italiane (15:19 UTC) con coordinate geografiche 38.4940 di latitudine e 14.4600 di longitudine, a una profondità di 17 km.

L’evento tellurico è stato avvertito distintamente in diverse aree della provincia di Messina, provocando preoccupazione tra la popolazione. Numerosi cittadini hanno segnalato la scossa sui social network e alcune persone, impaurite, sono scese in strada per timore di eventuali repliche.

Le prime stime provvisorie indicavano una magnitudo compresa tra 4.8 e 5.3, con epicentro nella zona delle Isole Eolie. Al momento, non si registrano danni significativi a edifici né feriti, ma le autorità locali e la Protezione Civile stanno monitorando attentamente la situazione.

Gli esperti dell’INGV continuano a raccogliere dati per fornire informazioni più dettagliate sull’evento sismico. La Protezione Civile invita la cittadinanza a mantenere la calma e a seguire le linee guida per la sicurezza in caso di nuove scosse.

Ulteriori aggiornamenti verranno forniti non appena saranno disponibili nuove informazioni ufficiali. Restate connessi per ricevere aggiornamenti in tempo reale.

