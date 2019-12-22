FORTE VENTO IN ARRIVO IN SICILIA

Prestare la massima attenzione ai venti da stasera e nella giornata di domani ….soffieranno di burrasca o tempesta in buona parte dell’isola.Le zone più esposte saranno soprattutto quella tirrenica, e...

Le zone più esposte saranno soprattutto quella tirrenica, etnea e occidentale: scendendo nel dettaglio sul messinese e sul comprensorio etneo ci attendiamo raffiche di tempesta fino a 100-120 km/h, venti di forte burrasca o localmente di tempesta interesseranno il palermitano con raffiche fino ad 80-100 km/h.

Sui restanti settori avremo venti di burrasca o forte burrasca con punte comprese fra i 60 km/h e i 90 km/h specie sugli Iblei.

Forti mareggiate interesseranno sopratutto la costa tirrenica del palermitano e messinese, con onde alte fino a 6/7 metri specie nei pressi di Capo D’Orlando, Sant’Agata e Gioiosa Marea (ME) e fra Capaci e Isola delle Femmine (PA). Onde fino a 8 metri al largo a nord-ovest delle Eolie. Sulle restanti aree della costa tirrenica e sulle coste occidentali le onde raggiungeranno altezze fino a 5/6 metri (fino a 3-4 sul golfo di Palermo).

Sulla costa meridionale registreremo mareggiate con locali onde alte fino a 3-4 metri.

Invitiamo inoltre a prestare particolare attenzione nel transito lungo le coste esposte a mareggiate e di mantenersi alle dovute distanze di sicurezza.

Tempo previsto per lunedì 23 dicembre

Fin dal mattino condizioni di cielo nuvoloso o molto nuvoloso su buona parte della Sicilia con precipitazioni più abbondanti lungo la Sicilia centro settentrionale, specie messinese, con fenomeni che potranno localmente assumere carattere di rovescio o temporale, specie sui monti del messinese. Le precipitazioni risulteranno nevose oltre i 1300-1400 metri.

Nel corso della seconda parte della giornata, si assisterà ad una graduale attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni sulla Sicilia occidentale e meridionale, mentre insisterà l’instabilità sul messinese e localmente su palermitano con la neve che farà la sua comparsa oltre i 1300-1400 metri.

I venti proveranno dai quadranti nord occidentali con intensità di burrasca lungo ai mari attorno l’isola, mentre saranno da forti a molto forti su gran parte del territorio regionale, con tendenza in serata ad una parziale attenuazione lungo il Mar Tirreno e buona parte dell’isola.

Mari: da molto agitati a localmente grossi con violente mareggiate lungo le coste esposte, specie lungo la fascia tirrenica e localmente anche lungo le aree costiere esposte che di affacciano sul Canale di Sicilia.

Temperature in generale diminuzione.