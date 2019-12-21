FORTE VENTO IN ARRIVO, RAFFICHE PROSSIME AI 100 KM/H

Grazie al contributo degli amici del Centro Meteorologico Siciliano, vi aggiorniamo sulle previsioni che prevedevono per la giornata di domani, l’ingresso di un’intensa perturbazione atlantica nel Me...

Grazie al contributo degli amici del Centro Meteorologico Siciliano, vi aggiorniamo sulle previsioni che prevedevono per la giornata di domani, l’ingresso di un’intensa perturbazione atlantica nel Mediterraneo sarà all’origine dell’innesco di una vera e propria burrasca di ponente sul basso Tirreno e sulla Sicilia.

L’infittimento del gradiente barico orizzontale sarà quindi all’origine di questa nuova fase ventosa, infittimento causato dall’incontro/scontro di tale perturbazione e l’alta pressione presente più a sud.

Ne scaturirà un’intensa burrasca di ponente che colpirà soprattutto il settore tirrenico, trapanese, area etnea e ragusano.

Le zone più esposte saranno il palermitano, vallate interne del messinese e l’area etnea, su questi settori infatti le raffiche raggiungeranno punte prossime ai 100 km/h. Venti di burrasca anche su trapanese, resto del messinese e ragusano dove saranno possibili raffiche intorno agli 80-90 km/h.

Raccomandiamo quindi prudenza evitando sorpassi azzardati, e rispettando i limiti di velocità imposti.