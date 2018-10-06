Scossa di terremoto questa stanotte alle ore 2.30 di magnitudo 4.8 circa nelle zone di S.M. di Licodia, Biancavilla ed Adrano.La sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania...

Scossa di terremoto questa stanotte alle ore 2.30 di magnitudo 4.8 circa nelle zone di S.M. di Licodia, Biancavilla ed Adrano.

La sala operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania ha ricevuto diverse segnalazioni e richieste di verifica.

Sul posto 7 squadre operative, tecnici e mezzi speciali.

Al momento circa 50 richieste di intervento, di cui già 40 espletate.

Interventi dei Vigili del Fuoco per crolli parziali, distacco di intonaci e cornicioni e verifiche di stabilità.

Fortunatamente i danni sono stati contenuti e limitati a vecchie abitazioni, cornicioni di chiese e muri di vecchie case in muratura.

Attualmente sono in corso verifiche e controlli da parte delle squadre e tecnici del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania.

L'evento risulta localizzato a 1.9 km a S da Santa Maria di Licodia.

Le coordinate ipocentrali sono le seguenti:

latitudine 37.598 longitudine 14.893 (errore epicentrale 1.5 km)

profondità 8.6 km (errore in profondità 1.1 km)

Le tre località più vicine all'epicentro sono (in ordine di distanza):

1) Santa Maria di Licodia (CT) (1.9 km)

2) Paternò (CT) (3.6 km)

3) Biancavilla (CT) (5.5 km

FORTISSIMA SCOSSA DI TERREMOTO , CON EPICENTRO SANTA MARIA DI LICODIA _ LE FOTO 1/15 Successivo »

IN AGGIORNAMENTO